El sector de la fruita de Lleida demana retirades excepcionals de poma pel baix preu

La consellera admet problemes per la pressió de Polònia al mercat || La de bon calibre registra cotitzacions acceptables, però existeix molta quantitat de petita mida que amb prou feines és valorada

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El mercat de la poma passa aquesta campanya el seu particular via crucis amb situacions ben diferents en funció de la qualitat, i en especial de la mida de la fruita. La de més calibre té preus que poden considerar-se acceptables, però existeix un volum molt important de poma petita que tot just està valorada al mercat, amb cotitzacions per sota de costos de producció. Davant d’aquesta situació, la patronal del sector de la fruita de Catalunya, Afrucat, ha demanat un pla de retirades extraordinari per intentar treure del circuit comercial la fruita amb menor acceptació per part dels compradors,