El departament d'Agricultura sol·licita al Ministeri la retirada de 3.000 tones de poma

Actualitzada 10/02/2017 a les 18:24

La petició s'ha fet aquest divendres després que ahir el Ministeri informés que la Comissió Europea assignarà a l'Estat espanyol una quota addicional per a retirar fruita del mercat

© Recollida de poma. Xavi Farreny

El departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat al Ministeri d’Agricultura la retirada del mercat de 3.015 tones de poma.



La petició es produeix un dia després que el Ministeri informés que la Comissió Europea assignarà a l'Estat espanyol una quota addicional per a retirar fruita del mercat i, així, poder fer front als baixos preus que pateix el sector.



D’altra banda, des del departament d’Agricultura també s’ha demanat que se sol·liciti un increment d’aquesta quota, ja que es preveu que aquesta s’esgoti ràpidament tenint en compte les existències que hi ha en les cambres.



L'excés d'oferta que hi ha al mercat, sobretot per l'entrada de poma provinent de Polònia com a conseqüència del veto rus, es tradueix en baixos preus per als productors. A més, a aquesta situació se suma les dificultats que pateix també el sector dels cítrics.