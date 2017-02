Pagesos exigeixen mesures per evitar una catàstrofe per a la poma

UP i les cooperatives situen les cotitzacions fins a un 38% inferiors a les del 2013 || Asaja afirma que amb els preus actuals el productor “pràcticament ni cobrarà”

Unió de Pagesos, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i Asaja Lleida van exigir ahir a l’administració mesures urgents per evitar una catàstrofe a la campanya de la poma d’aquest any abans que sigui massa tard.

D’una banda, UP i la FCAC van assenyalar que els preus de la poma es troben fins a un 38% per sota de les cotitzacions del 2013. En concret, des de l’inici de la campanya el preu de la golden 70 i més, que marca Mercolleida, no ha superat els 0,33 euros per quilo, mentre que el 2013 les seues cotitzacions a la mateixa llotja se situaven entre els 0,45 i 0,53 euros el quilo.

Les dos entitats van demanar que s’estableixin les mesures imprescindibles per recuperar el preu d’origen de l’esmentada fruita i van insistir a demanar a la Comissió Europea que ampliï les normes extraordinàries de retirada, com ja ha fet Afrucat (vegeu SEGRE d’ahir).

L’esmentada petició la traslladaran tant a la Unió Europea com al ministeri d’Agricultura. Segons informen, les retirades haurien d’alliberar el mercat dels calibres petits que pressionen a la baixa la fruita de més calibre.

Per la seua part, el president d’Asaja Lleida, Pere Roqué, va mostrar la seua preocupació davant del departament d’Agricultura per a la campanya d’estiu vinent i va demanar “un pla real per reactivar el mercat perquè amb els preus actuals el pagès pràcticament no cobrarà res”. Va insistir que no demanen subvencions, sinó la comercialització de la fruita. A més, va reclamar al director de serveis territorials d’Agricultura a Lleida, Ferran de Noguera, que traslladi a la consellera Meritxell Serret la realització d’un seguiment a la gran distribució davant de la gran oferta de fruita francesa. “Si arriben al 90% les pomes franceses als lineals, tirarem a terra les nostres reserves a les cambres”, va amenaçar.