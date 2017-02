Pimes i autònoms denuncien que perden negoci a causa de l’intrusisme

Els instal·ladors xifren en més del 20% les petites obres que es fan il·legalment

L’intrusisme professional suposa un gran perjudici per a petits negocis de múltiples sectors de Lleida, com la construcció, els instal·ladors, l’automoció, la neteja, el transport o la perruqueria, per exemple. Treballen sense assumir cap impost ni oferir garanties a preus que les empreses no poden igualar i els prenen el negoci.La competència il·legal de persones que no estan donades d’alta ni com a autònoms ni en empreses és un problema greu que genera pèrdues a múltiples sectors, denuncien els gremis. “L’intrusisme ens fa mal, perquè suposa un greuge comparatiu, ja que són gent que treballa per sota de costos, sense