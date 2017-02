L’ICO redueix quasi a la meitat la concessió de crèdits a Lleida el 2016

Per la millora de l’economia i que la banca ha obert l’aixeta del finançament || L’import cau fins als 58 milions i les operacions no arriben al miler

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha concedit suports financers dins de les seues diferents línies per un import de 58,07 milions d’euros a la província durant l’any passat. Aquesta xifra se situa molt per sota de l’activitat de l’any anterior, el 2015, exactament un 49,98 per cent inferior. Així mateix, el nombre d’operacions es va veure disminuït un 53,61 per cent, i va passar de les 1983 el 2015 a les 920 durant l’any passat.Aquests resultats són semblants als de la mitjana espanyola, en què l’entitat va concedir crèdits el 2016 per valor de 4.681 milions d’euros, un 51,60 per