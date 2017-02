La Generalitat apressa a retirar 3.000 tones de poma

Requeriment de la conselleria d’Agricultura al ministeri || Demana, a més, quotes addicionals per treure fruita del mercat

El departament d’Agricultura, liderat per Meritxell Serret, ha sol·licitat al ministeri la retirada del mercat de 3.015 tones de poma. Dijous, el ministeri que dirigeix Isabel García Tejerina va informar que la Comissió Europea assignarà a l’Estat espanyol una quota addicional per retirar fruita del mercat i, així, poder fer front als baixos preus que pateix el sector. Aquesta quota correspon al repartiment entre estats de la UE de l’import no utilitzat per alguns països lligat a les mesures per pal·liar el veto rus. En el cas espanyol, s’havia esgotat la quantitat atorgada per Brussel·les.D’altra banda, des del departament de