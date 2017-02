Lleida.net aconsegueix la patent europea del seu sistema de correu electrònic certificat

Actualitzada 13/02/2017 a les 13:25

L’empresa lleidatana estarà present a 38 països gràcies a aquesta concessió

Lleida.net, empresa líder en l'àmbit de la notificació i certificació electrònica, ha rebut la concessió de la patent per part de l'Oficina Europea de Patents del seu mètode de correu electrònic certificat en 38 països del continent sota la denominació "Method for the Certification of Electronic Mail Delivery".



La concessió d'aquesta patent, per un període de 20 anys, permetrà a Lleida.net estar present a 38 països europeus claus en el desenvolupament i expansió de solucions tecnològiques aplicades als segments de banca, assegurances i 'fintech' i 'insurtech', un dels eixos prioritaris en el pla de negoci de Lleida.net.



El mètode de Lleida.net es diferencia d'altres solucions del mercat per la seva fàcil utilització. El sistema és l'únic que permet el seu ús sense necessitat de cap tipus d'instal·lació en l'equip de l'usuari, ni modificacions al correu electrònic del destinatari.



Segons afirma Sisco Sapena, CEO de Lleida.net, "la concessió d'aquesta patent, que ens permet oferir el nostre servei de notificació electrònica certificada en 38 països, entre els quals es troben grans potències mundials, és un reconeixement a l'esforç que l'equip de Lleida.net ha realitzat en els últims anys a desenvolupar productes i serveis de notificació electrònica certificada. Aquest reconeixement ens ajuda a consolidar el futur de Lleida.net al mercat europeu".