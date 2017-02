Els sectors oví i vacum també volen obrir-se al mercat asiàtic

Mercolleida remetrà setmanalment les cotitzacions a la patronal càrnia europea

El ministeri d'Agricultura negocia des de fa un any amb la Xina per obtenir lesque calen pera aquest país i ara inicia converses per superar aquestes traves amb països com Vietnam o Indonèsia. Els sectors oví i vacum aspiren així a seguir les passes del porcí per incrementar les exportacions a Àsia. De fet, actualment, lesno superen el 5 per cent en el cas de l'oví i el 10 en el vacum. Els productors de carn de porc porten força avantatge i viuen un bon moment amb obtenció de beneficis des de l'any 2015.Mercolleida ha signat aquest dimarts un conveni de col·laboració amb laper tal d'intercanviar informació sobre preus i cotitzacions del sector.L'entitat agrupa empreses i federacions de 26 països sobretot de la Unió Europea però també d'Àsia com Japó o Rússia.L’alcalde de Lleida,, i el tresorer de la UECBV,, han signat el conveni aquest dimarts a la llotja lleidatana.