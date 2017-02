Facua denuncia Vodafone per cobrar gestions del telèfon d’atenció al client

L’operadora factura als usuaris 2,5 euros per demanar codis PIN/PUK, duplicats de factura, consultar la permanència i modificar el compte o direcció per què sigui un teleoperador qui realitzi el tràmit

Facua-Consumidors en Acció ha denunciat Vodafone per començar a cobrar als usuaris per fer determinades gestions a través del telèfon d'atenció al client.

L’operadora factura els usuaris 2,5 euros per demanar codis PIN/PUK, duplicats de factura, consultar la permanència i modificar el compte o direcció per què sigui un teleoperador qui realitzi el tràmit, ha informat Facua en un comunicat.

En concret, conèixer el període de permanència restant, consultar els codis PIN o PUK, sol·licitar un duplicat de la factura, canviar el número de compte bancari o modificar la direcció de facturació, tràmits que eren gratuïts, ara seran de pagament.

Facua ha presentat una denúncia davant de la Direcció General de Consum de la Comunitat de Madrid, on Vodafone té el seu domicili social, després d’haver començat l’operadora a cobrar als clients que necessitin gestionar els conceptes de la seua línia abans descrits per telèfon a través d’un comercial de la companyia.

Vodafone argumenta la seua decisió en la seua intenció de fomentar "canals alternatius" com a internet, l’aplicació mòbil o el servei de reconeixement de veu.

Un "pretext inacceptable i discriminatori perquè aquest nou criteri constitueix un "perjudici per als milers d’usuaris que, bé per la seua avançada edat, per no poder accedir a internet de manera ràpida i senzilla o per no estar familiaritzats amb les noves tecnologies, necessitin l’ajuda d’un gestor per realitzar canvis en les seues línies", segons Facua.

La normativa vigent estableix la gratuïtat del servei d’atenció al client telefònic de les empreses de telecomunicació, així com que ha de ser una persona física la que atengui per telèfon als usuaris que ho necessitin, amb independència que aquesta via pugui ser complementada (però mai no reemplaçada) amb altres sistemes d’ajuda.

Per això, Facua considera il·legal que Vodafone estigui facturant ara per aquesta atenció personalitzada.