El Suprem obliga la banca a tornar tot el cobrat per clàusules terra

EFE Actualitzada 15/02/2017 a les 13:14

© Pisos en construcción Amado Forrolla

El Tribunal Suprem ha acordat aquest dimecres aplicar amb efecte retroactiu la doctrina imposada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb clàusules terra i desestima un recurs presentat per BBVA, per la qual cosa els bancs hauran de tornar les quantitats íntegres abonades de més des del moment de la firma del contracte.



La Sala Civil modifica l’anterior doctrina del maig de 2013, que establia que les entitats havien de tornar les quantitats cobrades de més únicament a partir d’aquesta data.



En relació amb un altre recurs interposat per Caja Rural Teruel, el Suprem sí que ha desestimat les pretensions dels clients, a l’entendre que en aquest cas la clàusula terra sí que complia amb els requisits de transparència.