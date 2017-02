La inflació interanual a Lleida es dispara al 3,5% el gener

REDACCIÓ Actualitzada 15/02/2017 a les 10:19

Els preus van descendir sis dècimes respecte el desembre

© Preus en una gasolinera. EFE

L’Índex de Preus del Consum (IPC) a Lleida va baixar sis dècimes el gener respecte a desembre, mentre que la taxa interanual va escalar fins el 3,5%, un 1,6% més que el mes anterior, segons dades fetes públiques aquest dimecres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).



En el conjunt de Catalunya, els preus van baixar cinc dècimes el passat mes de gener respecte a desembre per les rebaixes d’hivern, principalment, mentre que la taxa interanual es va situar en el 3,1,%.



En el conjunt del Estat espanyol, la inflació també va baixar mig punt el gener respecte al mes anterior i va elevar 1,4 punts la seua taxa interanual, fins el 3%, cinquena taxa positiva consecutiva i el seu nivell més alt des d’octubre de 2012



L’Institut Nacional d’Estadística (INE) va confirmar així aquest dimecres la dada avançada fa dos setmanes, que duplica l’increment interanual de desembre (1,6 %) i que suposa la taxa més important en un primer mes de l’any dels últims sis.



Els grups que més van influir en aquest increment van ser l’habitatge, amb un encariment del 7,4 % per l’alça del consum elèctric i del gasoil per a calefacció; i el transport, del 7,6 % per la tirada dels carburants.