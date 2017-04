Llum verda a 7.700 noves places de funcionari a Catalunya, sobretot sanitaris i docents

Es tracta de la convocatòria més important de la Generalitat en els últims 6 anys



l'oferta d'ocupació pública prevista

El Govern ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat per al 2017, que preveu la convocatòria de 7.721 places, que es destinen especialment a cobrir l’àmbit sanitari i el docent. Així, 2.500 places corresponen a metges i infermeria; 2.000 són docents; 505, mossos d’esquadra, i 150, bombers, entre altres col·lectius.Es tracta de l’oferta d’ocupació pública més important que aprova el Govern en els últims sis anys. La darrera convocatòria es va fer el 2015 i va ser de 1.230 places.L’acord de govern d’aquest dimarts dóna compliment al compromís adquirit pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que en el debat de política general al Parlament de Catalunya va anunciar que un cop aprovats els pressupostos es procediria a aprovar aquesta oferta pública.La xifra de places respon a les taxes de reposició acumulades de 2016 i 2017 que, per ambdós anys, és del 100% en col·lectius prioritaris i del 50% en la resta.A més de les places del sector sanitari, els docents, els mossos d’esquadra i els bombers, l’oferta d’ocupació pública aprovada també preveu la convocatòria de 300 places de funcionaris de presons, 100 d’agents rurals i 68 d’inspectors i tècnics de l’Agència Tributària de Catalunya. Així mateix, també es convocaran 210 places per a titulats de diverses especialitats, com ara enginyeria, advocacia, arxivística o biblioteconomia, i 790 places de cossos generalistes, que inclouen 400 places del cos superior d’administració general i 390 d’administratius.D’altra banda, es preveu la convocatòria de 946 places de personal laboral, de les quals 556 corresponen a categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i 380 a tècnics especialistes d’educació infantil del Departament d’Ensenyament. Les 10 restants són professorat de l’INEF.Del total de places ofertes, es garanteix una reserva d’un mínim del 7% perquè siguin cobertes per persones amb discapacitat. D’aquest percentatge, un 5% es destina a persones amb discapacitat física, mentre que un 2% es reserva per a les que acreditin discapacitat intel·lectual. Les places per a personal amb discapacitat intel·lectual (col·lectiu DIL) són, per tant, 151, que es preveuen de l’agrupació professional de subalterns i del cos d’auxiliar, quan se’n facin convocatòries.