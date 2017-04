UP denuncia que la carn d’oví es paga al preu de fa vint anys

Critica que no s’està complint la llei d’etiquetatge en el lineal || El sindicat al·ludeix a casos de malformacions per la vacunació contra la llengua blava

El sindicat agrari Unió de Pagesos (UP) va denunciar ahir que el preu mitjà en origen de la carn d’oví a Cataluna és el més baix des del 2013 i se situa al nivell del que es pagava fa vint anys, una situació “insostenible” per als ramaders, segons va explicar Josep Puig, responsable del sector de l’oví i cabrú d’UP.

Així mateix, va denunciar que el consum d’aquest tipus de carn ha descendit notablement essencialment per l’incompliment de la traçabilitat, ja que actualment en els lineals no es compleix amb l’etiquetatge que identifiqui la procedència del que es consumeix. Per això, Puig va anunciar que el sindicat exigirà que l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) investigui el procés. Així mateix, va demanar al consumidor que exigeixi que es dugui a terme un correcte etiquetatge d’aquesta carn. Així doncs, va explicar que el preu pagat en origen de carn de corder de 24 quilos se situa prop dels 5,20 euros/quilo, mentre que el consumidor arriba a pagar a partir dels 12 euros/quilo i en el cas del cabrit es paga al productor sobre els 5 euros el quilo i en els lineals es ven entre els 16 i 20 euros per quilo. El responsable del sector va considerar que aquesta reducció de preus no es pot atribuir a la baixada del consum d’aquesta carn a les llars entre altres coses perquè tampoc hi ha sobreproducció sinó tot el contrari, ja que els censos s’han reduït. Segons les seues dades, en tot Catalunya, el cens d’oví ha descendit prop d’un 45% en mares reproductores.

Així mateix, va dir que els productors han hagut d’afrontar un augment dels costos de producció, per factors com la sequera.

Pel que fa a la vacunació per la llengua blava, si bé va explicar que els danys adversos han estat menys agressius que en altres campanyes, s’han continuat donant casos de malformacions o de reducció de la producció de llet en diverses explotacions, algunes al Pallars. Davant d’aquesta situació UP es va queixar que l’administració catalana continua sense fer-se càrrec d’indemnitzar per aquests danys produïts. Tant Puig com el responsable d’activitats ramaderes d’UP, Santi Querol, van incidir en el paper que té aquesta activitat ramadera al territori, no només a nivell alimentari sinó també de sostenibilitat i conservació de l’entorn, ja que aquest bestiar contribueix a mantenir els boscos nets, per la qual cosa van demanar que l’administració els tingui més en compte.