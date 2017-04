Competència sanciona amb 3 milions d'euros Telefónica

Per l’incompliment de resolucions sobre preus a majoristes

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha sancionat amb 3 milions d’euros Telefónica per l’incompliment de les resolucions de revisió de l’oferta a l’engròs als seus competidors de línies d’alta capacitat, que s’utilitzen per donar servei a empreses.



Es tracta dels preus majoristes recollits a l’Oferta de Referència de Línies Llogades (ORLA), que es fan servir principalment perquè els operadors alternatius a Telefónica donin serveis de telecomunicacions a empreses, que tenen uns requisits de qualitat i velocitat superiors als dels clients residencials, ha informat la CNMC aquest dilluns en un comunicat.



Els operadors alternatius també utilitzen els serveis de l’ORLA per connectar les estacions base de la seua xarxa mòbil amb la seua xarxa troncal.



En concret, segons Competència, Telefónica va cobrar a un altre operador, BT, quotes mensuals superiors als preus regulats i establerts a l’ORLA per a la provisió de circuits.



Per aquesta raó, afegeix el comunicat, BT va empitjorar la seua situació competitiva durant el període infractor: entre octubre de 2015 i juny de 2016 va perdre gairebé dos punts percentuals (1,8) de quota de mercat.



Aquest fet suposa una infracció de caràcter molt greu, ha afirmat Competència, que ha recordat que Telefónica podrà interposar directament recurs contenciós-administratiu davant de l’Audiència Nacional en el termini de dos mesos a partir de l’endemà al de la seua notificació.