Uns 670 alumnes lleidatans participen en els tallers sobre energia d'Endesa

El programa PlayEnergy arriba aquesta setmana a Lleida, Artesa de Segre, Ivars d’Urgell i La Pobla de Segur

La companyia Endesa trasllada aquesta setmana a escoles dels municipis de Lleida, Artesa de Segre, Ivars i La Pobla de Segur el seu taller itinerant PlayEnergy per ensenyar als estudiants activitats per experimentar amb l’energia.



Uns 670 alumnes de Lleida de tercer i quart de Primària participaran d’aquesta activitat organitzada per Endesa Educa, que arribaran a 4.000 estudiants de tota Catalunya.



L’objectiu d’aquesta iniciativa és que els alumnes prenguin consciència de la necessitat de fer un ús racional i eficient de l’energia. Així, el taller incorpora la maqueta d’una casa on els estudiants han de marcar els diferents electrodomèstics i distingir la despesa energètica de cada un d’ells.