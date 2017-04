El castell de Maldà guanya en visibilitat i un nou accés després d’enderrocar part d’un mur

L’actuació ha suposat una inversió de 22.500 euros

El castell de Maldà ha guanyat en visibilitat després de les obres d’adequació dutes a terme en la part sud-est i que s’han centrat a habilitar un nou accés a la fortalesa. Els treballs s’han dut a terme amb la demolició d’un petit mur que datava de principis del segle XX i que estava en molt mal estat. La actuació es va realitzar després de detectar una fossa a l’última campanya arqueològica, que després de documentar-ho van optar per penjar-lo de nou. Posteriorment, van tirar part del mur i van habilitar un nou accés a la fortificació medieval amb unes rampes i escales que permeten arribar a la portalada principal de la fortalesa des del centre urbà sense haver de tombar tot l’edifici. La intervenció ha permès fer visible bona part de la façana sud-est que fins ara estava soterrada. La actuació ha suposat una inversió de 22.500 euros que els ha finançat el consell comarcal de l’Urgell. L’alcalde de Maldà, Sebastià Mata, va explicar que demanaran d’habilitar uns lavabos mòbils al castell amb l’objectiu de poder organitzar activitats culturals a la sala dels Arcs. “És una llàstima tenir la sala remodelada i no poder programar actes allà per falta de serveis” va apuntar el primer edil.