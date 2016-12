Un Barrufet de Lleida, hospitalitzat

Es tracta del Barrufet golafre, del barri de les Basses d’Alpicat, després dels abundants dinars de Nadal i Sant Esteve

Facebook. Si ha arribat fins aquí podrà veure que es tracta d'una notícia d'humor basada en fets ficticis. Qualsevol similitud amb la realitat és pura coincidència. Per al·ludits, indignats i/o ofesos, els deixem les vies de contacte al mitjà: Twitter

acompanyen aquests dies el, hospitalitzat en un centre de Lleida després del dinar de Nadal i Sant Esteve. Segons el, portaveu de la família, el golafre ha millorat notablement i no es tem per la seua vida. “Va ser després del dinar de Sant Esteve, quan el Barrufet golafre aprofita totes les restes de torrons que queden per la taula”, deia el representant, que donava detalls de l’operació. “El visita el doctor, que l’ha entrat a quiròfan fa més de dues hores. Esperarem, hi tenim gran confiança” deia mentre la seua suposada parella, la Barrufina, li agafava les mans.Un dels moments més emotius l'ha protagonitzat elquan s’ha tret el barret de llana de llenyataire en solidaritat pel seu company. D'altra banda, elha anunciat una vaga de fam fins que el seu company es recuperi. “Psee, no n’hi ha per tant” ha dit el, enfrontat històricament amb l’anarkosindicalista.Per la seua banda, els’ha presentat a l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, per desconcert de tots.