Lleida Esportiu: Penyes contra directiva.

PRECEDENTS

2016

Com que l’equip anava com una bala, es va arribar al play-off i les penyes s’hi van bolcar, però, després de la temporada en què es va fregar l’ascens, van emetre un comunicat conjunt (12 de juliol) en què criticaven la falta de gestos d’agraïment per part del club cap als jugadors. Com que l’equip anava com una bala, es va arribar al play-off i les penyes s’hi van bolcar, però, després de la temporada en què es va fregar l’ascens, van emetre un comunicat conjunt (12 de juliol) en què criticaven la falta de gestos d’agraïment per part del club cap als jugadors.

Un segon comunicat el 15 de setembre anunciava una vaga indefinida i els penyistes mostraven malestar per l’augment dels preus i la reubicació a les grades, mentre que deien que se sentien menyspreades i creuen que el motiu és el seu suport a l’anterior plantilla, qualificant la junta de “prepotent i apàtica”. Mentre que les penyes es queixen de falta de comunicació des del club, aquest se sent incomprès. Aquesta temporada la junta va decidir congregar totes les penyes al Gol Nord, posar fi al preu especial per als penyistes de 80 euros i fixar-ne un de nou en aquesta zona de 95. En el seu moment, la junta va denunciar el mal ús del carnet Som i Serem, ja que van detectar fins a mig centenar que no corresponien al titular o que aquest no complia els requisits per tenir-lo. I asseguren que alguns s’ubicaven a Lateral (150 euros).

Comunicat conjunt de les penyes Un segon comunicat el 15 de setembre anunciava una vaga indefinida i els penyistes mostraven malestar per l’augment dels preus i la reubicació a les grades, mentre que deien que se sentien menyspreades i creuen que el motiu és el seu suport a l’anterior plantilla, qualificant la junta de “prepotent i apàtica”. Mentre que les penyes es queixen de falta de comunicació des del club, aquest se sent incomprès. Aquesta temporada la junta va decidir congregar totes les penyes al Gol Nord, posar fi al preu especial per als penyistes de 80 euros i fixar-ne un de nou en aquesta zona de 95. En el seu moment, la junta va denunciar el mal ús del carnet Som i Serem, ja que van detectar fins a mig centenar que no corresponien al titular o que aquest no complia els requisits per tenir-lo. I asseguren que alguns s’ubicaven a Lateral (150 euros).

Enquesta / Quatre preguntes

Obrim el debat a través dels comentaris

El distanciament entre club i penyes va començar a gestar-se el març passat, quan van transcendir públicament els problemes de cobrament dels jugadors. Fins aleshores, les relacions eren excel·lents i el diàleg era fluid. Però el posicionament dels penyistes a favor dels jugadors en les seues reivindicacions no va agradar al club, que es va sentir incomprès, ja que el president Albert Esteve sempre va al·legar “problemes de tresoreria puntuals”.En un nou comunicat conjunt les penyes anuncien que tornaran al Camp d'Esports malgrat no haver tingut "resposta" del club.Els membres de les penyes És Un Sentiment, Molo Esportiu i Rudes, que tornaven al camp després de suspendre la vaga, van denunciar que el club els va prohibir l’entrada de pancartes, banderes i bombos. Davant de la situació inesperada, que van atribuir a una “rebequeria”, van amenaçar de no entrar a l’estadi, fins que els van permetre entrar amb les pancartes i banderes, però no amb els bombos, que es van quedar fora.Un grup d’abonats va criticar, a través de les xarxes socials, que un soci amb cadira de rodes, amb més de vint-i-cinc anys com a abonat, no podia accedir al Gol Nord, on aquesta temporada s’han ubicat els companys amb els quals sempre va al futbol. Van lamentar que des del club se’l comminés a fer-se soci de Lateral i que es van negar a obrir només per a ell l’accés que hi ha entre les dos zones, que ara està tancat.La Paeria s'interessa pel cas del soci amb cadira de rodes i juntament amb el club acorden una trobada per tractar la situació.Albert Esteve denuncia amenaces i actes vandàlics i anuncia que expulsarà socis per la seua mala conducta i que a partir d'ara el club es reserva el dret d'admissió al Camp d'Esports. La nova normativa arran dels atemptats de París exigeix que les penyes tinguin acta de constitució, organigrama i llistat de membres, cosa que de moment no s'ha fet. Per aquest fet actualment el Lleida Esportiu no compta amb cap penya oficial.Les penyes del Lleida Esportiu reaccionen a la roda de premsa d'Albert Esteve acusant-lo de mentir i manipular. La penya És un sentiment assegura que està registrada com a penya i que cada any han presentat els estatuts i llistat de membres. Per la seua part, Rudes Lleida no descarta prendre "les mesures pertinents per protegir i defensar els integrants de la penya" davant l'amenaça d'expulsió de la directiva.Les penyes estan obertes al diàleg i acceptarien un mediador. Només Rudes Lleida es manté ferm en "postures irreconciliables" amb la directiva. És un sentiment, Molo Esportiu i Amics del Lleida, disposats a treballar amb el club. L'alcalde Àngel Ros, disposat a mediar en el conflicte.La penyanega a través d'un comunicat que no estiguin legalitzats i exigeix a Esteve que demani disculpes públicament. Asseguren que estan inscrits al registre d'Associacions de la Generalitat amb data de 5 d'octubre de 2012.El club, tal com va advertir el president, comunica que prohibeix l’accés a l’estadi de 23 abonats i 34 que no ho són. La majoria pertanyen a la penya Rudes i un de l’associació Amics del Lleida.17 aficionats dels 57 vetats no poden entrar al Camp d'Esports el dia del partit contra l'Atlètic Balears. Un ampli desplegament de Mossos es dedica a demanar el DNI a tots els aficionats.El Lleida Esportiu crearà la seua Grada Jove igual com la que ja tenen clubs com Barça, Nàstic o el Manresa de bàsquet, situada al Gol Nord.Rebuig absolut de les penyes a la Grada Jove. L'Associació Amics del Lleida anuncia una nova iniciativa a través del seu Twitter.24 seguidors que estan vetats van presentar fulls de reclamació perquè l'entitat blava no té les plaques que informen de la reserva del dret d'admissió. Uns seguidors van desplegar la pancarta "Vetats".17 dels vetats, entre ells un discapacitat, demanen que es suspengui la prohibició i denuncien el club al Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana. En un comunicat, la penya Molo Esportiu anuncia que es dissol de forma temporal, criticant l'actitud de la directiva.D'altra banda, els jugadors demanen que es trobi una solució al conflicte.El Lleida denuncia actes vandàlics contra un cotxe flota del club, se'n desconeix l'autoria. El dia anterior, alguns seguidors, entre els quals alguns dels 'vetats', s'encaren contra la vicepresidenta al camp del Gavà. La 'guerra' continua a Twitter.Després d'anunciar una reunió, directiva i penyes han tornat al diàleg. Fruit d'això, el Lleida Esportiu ha retirat el veto als 57 seguidors.