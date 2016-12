Noel Carbonell: "Als de casa se'ns exigeix més, però no és dolent"

Noel defensa les rotacions de Siviero i diu que els van llastar les obres de l’estadi

Noel Carbonell (Puigverd de Lleida, 2-3-95), que va ser el jugador del Lleida Esportiu més destacat en el triomf davant de l’Eldenc amb el qual es va tancar l’any i la primera volta, va admetre en una entrevista a SEGRE que “als de casa se’ns exigeix més, però no és res dolent”, va matisar. “Jo mateix m’autoexigeixo. Quan al principi de temporada faltaven centrals i l’entrenador va comptar amb mi i amb el Max, és veritat que ens falta experiència, però penso que vam estar a l’altura. Al ser de casa tens un sentiment, un orgull i un amor al club. Per a mi era un somni quan era un nen jugar al Camp d’Esports”, va assenyalar.

LES FRASES

Quan era nen el meu somni era jugar al Camp d'Esports

Per errors puntuals no tenim sis punts més

Donar minuts a tota la plantilla és bo

El lleidatà, que va jugar diumenge en el centre del camp, va dir que “sempre en totes les categories he jugat allà. Va ser Idiakez, que em va fer debutar al primer equip, i Albadalejo els que em van posar com a central. No hi ha problema”.

Noel, que va marcar el 2-0 davant de l’Eldenc, va fer autocrítica. “L’equip no va estar a l’altura diumenge, però es van treure els tres punts i per la meua part estic molt content de tornar a la titularitat i de participar en la victòria. L’any que ve cal anar a totes.” Sobre les causes de la mala trajectòria, va indicar que “vam començar deixant escapar punts per errors puntuals. Sense aquests tindríem sis punts més. També les obres del camp van ser un factor en contra perquè no jugàvem realment a casa i va venir un calendari molt atapeït de partits”. Noel, que es va formar a l’EF Intercomarcal i va jugar a la base de l’Atlètic Segre i Mollerussa, a banda del Lleida, va plorar per última vegada per l’equip “a Sevilla. Aquesta temporada no, encara queda molt i confio plenament en l’equip per la forma com treballem”. Sobre el fet que Gustavo Siviero no repeteixi alineacions, opina que és “una bona opció utilitzar en cada partit els jugadors més convenients. Donar minuts a tota la plantilla és bo”.

Estudiant de Nutrició i Dietètica a la UdL, li agrada anar a veure els partits del Força Lleida i els entrenadors que més l’han marcat són Cristian Olivart, Ramon Castellarnau i Idiakez.

Ros: “Si Txema va ser regidor, pot presidir el Lleida”

L’alcalde Àngel Ros va dir sobre les declaracions de Txema Alonso que “és normal que digui que vol presidir el Lleida. M’enganyaria a mi mateix si considerés que qui ha sigut regidor d’Esports i símbol del Lleida no pogués ser el seu president, però sé segur que no hi aspira actualment”, va dir a Catalunya Ràdio.