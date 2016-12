Futur olímpic a la UdL

L’aragonès Martí Vigo, que estudia Fisioteràpia a Lleida, integra l’equip espanyol absolut en el qual també hi ha l’aranesa Lydia Iglesias || El seu objectiu és competir en els Jocs de Pequín 2022

“El meu objectiu és anar a uns Jocs Olímpics, si pot ser als de Corea del Sud el 2018, que potser és una mica aviat, ja que sóc molt jove per a aquest esport i, si no, als següents a Pequín 2022.” Martí Vigo del Arco, nascut a Sesué (Osca) fa 19 anys i estudiant de Fisioteràpia a la UdL, somia despert després d’haver entrat aquest any a l’equip absolut espanyol d’esquí de fons. Al costat d’ell també són dins de l’estructura RFEDI l’aranesa Lydia Iglesias i el basc Imanol Rojo.

A Sesué, a l’ombra de l’Aneto i de la Maladeta, aquesta jove promesa de l’esquí de fons d’arrels catalanes (per això el nom és Martí i no Martín) va començar a practicar l’esquí quan només tenia 4 anys al costat de la seua germana Berta a les pistes dels Plans de l’Hospital.



A més de l’esquí, aquesta promesa de 19 anys corre a la Copa del Món de carreres de muntanya

“Fins als 8 o 9 anys, més o menys, no vaig començar a prendre-m’ho molt seriosament. Però, a banda de l’esquí, sóc un apassionat en general dels esports a l’aire lliure. La meua altra passió són les carreres de muntanya. Des dels 14 anys competeixo en aquesta modalitat, també. Gràcies als meus bons resultats, la marca Scott va confiar en mi per representar-los en les carreres nacionals, i aquest any he entrat a l’equip de Scott Internacional corrent alguna prova de Copa del Món de Quilòmetre Vertical”.

Va començar aquest mes la Copa d’Europa, als Alps italians, i encara que va aconseguir un temps discret (va acabar trentè en els 10 km clàssic), en el segon a Valdidentro, es va refer amb un onzè lloc en els 15 km skating.

“El meu objectiu per a aquesta temporada és ser davant a la Copa d’Europa sub-20. Crec que puc ser entre els deu primers. I classificar-me per al Mundial sub-20 a Park City (Utah, EUA)”, diu.

Martí, malgrat ser ja un esportista d’elit, no descuida els seus estudis de Fisioteràpia a Lleida, a la Universitat de Lleida. “La veritat és que és molt complicat, ja que hi ha vegades que passo pràcticament tres mesos fora d’Espanya i quan estàs fora costa molt posar-se a estudiar. Però bé, ho vaig compaginant bastant bé i de moment vaig aprovant”, conclou.

Tres lleidatans van debutar a la Copa d’Europa a Suïssa

Els lleidatans Cesc Colell (CEFUC), Paula Martínez (CENA) i Gral Sellés (CE Bellver) van debutar el cap de setmana passat a la Copa Alpina (Copa d’Europa) d’esquí de fons en categoria júnior, després d’haver estat convocats per l’equip espanyol per sumar-se a l’aranesa Lydia Iglesias (ANEC), que des d’aquest any forma part de la selecció absoluta de la RFEDI.