Talls de trànsit dissabte per la Cursa de Sant Silvestre a Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida ha previst diverses recomanacions i desviaments de trànsit amb motiu de la Cursa de Sant Silvestre d’aquest dissabte. La prova atlètica preveu la participació de més de 1.200 corredors i té dos recorreguts: el curt, de 3,7 quilòmetres, que tindrà la sortida a les 16.15 h, i el llarg, de 10 k m, amb sortida a les 17 h.: sortida al carrer de Balmes, plaça de Ricard Viñes, Av. Prat de la Riba, Av. Princep de Viana, plaça de Berenguer IV, Rambla Ferran, Av. Francesc Macià, Plaça d’Agelet i Garriga, Av. Blondel, Av Catalunya, Rambla d’Aragó i arribada a la plaça de Cervantes.: sortida al carrer de Balmes, plaça de Ricard Viñes, Av. Prat de la Riba, Av Príncep de Viana, plaça de Berenguer IV, Victorià Muñoz, Camí de Picos, Av. Garrigues, Av. Tarradelles, Canalització del Riu (accés per la passarel·la de l’Av. Segre), plaça de Blas Infante (sortida de la Canalització), Jaume II, Pont Vell, Av. Blondel, Av. Catalunya, Rambla d’Aragó i arribada a la plaça de Cervantes.Es recomana evitar la circulació amb el vehicle pel circuit de cursa entre les 16 i les 18.30 hores i creuar el riu pel Pont Vell en sentit Cappont. Puntualment es veurà afectat el Pont de Príncep de Viana, però el de Pardinyes, el de la Universitat i el Pont Nou (el dels Instituts) són alternatives, ja que no estan afectats pel pas dels corredors de la prova.Els autobusos de les línies que circulen per l’avinguda de Madrid (tram comprès entre el Pont Vell i la plaça d’Espanya) seran desviats mentre la cursa estigui transcorrent per aquesta via (aproximadament entre les 17.15 i les 18.15 hores).A l’efecte de preparar el muntatge de sortida de la cursa està previst desviar el tram de la rambla d’Aragó i del carrer Balmes (entre la plaça de Ricard Vinyes i el carrer de Lluís Companys), al voltant de les 15.30 hores. Per motius de seguretat dels corredors i del públic que assisteix a l’arribada, aquest desviament es mantindrà fins el final de la cursa (aprox. les 18:30 hores), afectant tan al sentit ascendent com al descendent.A la resta del circuit es tallarà la circulació de vehicles al pas dels corredors. Aquests talls de circulació seran breus i poc rellevants en la part inicial de la cursa i més llargs en la part final de la mateixa. A conseqüència d’això es tallarà la circulació a les avingudes de Madrid i de Blondel entre el Pont Vell i el Pont de la Universitat de les 17.15 a les 18.15 hores aproximadament.Tanmateix, la circulació en ambdós sentits al Pont Vell quedarà reduïda a un sol carril. Aquesta circumstància pot alentir la circulació procedent de la rambla de Ferran en sentit a l’avinguda de les Garrigues.Per garantir la seguretat de la prova esportiva i minimitzar les molèsties als conductors, no es permetrà l’estacionament dels vehicles en el sentit ascendent de la rambla d’Aragó entre les 14 i les 18.30 hores.