Teràpia per al Balaguer

La psicòloga Vanesa Clemente assistirà avui tècnics i futbolistes de l’equip de la capital de la Noguera || La família de Yerai agraeix el suport rebut

Jugadors i tècnics del CF Balaguer tornaran a reunir-se avui, però no serà per entrenar-se, sinó per sotmetre’s a una teràpia que els pugui alleujar del cop que ha suposat la mort, en accident de trànsit, del seu company Yerai Darias. El club ha suspès tota l’activitat prevista per a aquests dies, però el cos tècnic i la plantilla seran atesos per una psicòloga, Vanesa Clemente, per ajudar-los en un moment tan dur. A les 19.30 es reunirà amb els integrants del cos tècnic, mentre que a les 20.00 ho farà amb els components de la plantilla. La família de Yerai va