Mor el jove periodista lleidatà Marc Retamero

Als 24 anys, després d’una llarga malaltia

El jove periodista i comunicador lleidatà Marc Retamero Castelló, conegut sobretot per la seua tasca entorn del món del bàsquet, va morir ahir a Barcelona a l’edat de 24 anys després d’una llarga malaltia. Diversos estaments del món del bàsquet, com l’ACB, van transmetre les seues condolences davant la mort d’un periodista que, en la seua curta trajectòria, va col·laborar amb diversos mitjans i va cobrir esdeveniments relacionats amb el bàsquet i la Lliga LEB, encara que també del Lleida Esportiu (Vavel) i altres esports. Marc va mostrar la seua vocació periodística des de petit i, després d’estudiar al col·legi Sagrada Família, es va llicenciar en Comunicació Audiovisual per la UdL. Va començar la seua etapa professional a Pasión Deportiva Radio narrant partits del Lleida Bàsquet i va fer el mateix després a FEBTV. Era coordinador de la informació de les Lligues LEB a Solobasket.com i, de fet, la seua última crònica la va enviar el 30 de desembre amb motiu del Força Lleida-Clavijo, al qual va voler assistir.

Nevels, tercera valoració històrica de l’Actel

Garrett Nevels va aconseguir divendres a la pista del Càceres la tercera millor valoració de la història de l’Actel Força Lleida (34 punts), igualant un registre de Víctor Arteaga de la 2013-2014. El millor registre el continua tenint Múgica (41) la 2014-2015, davant dels 36 d’Andújar (2015-2016).