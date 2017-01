Hi haurà menys fitxatges si el Lleida manté la reacció

El Lleida Esportiu podria fer menys fitxatges de l’inicialment previst durant l’actual mercat d’hivern, sempre que l’equip mantingui en les pròximes jornades la reacció que ja va mostrar a finals d’any i que va ratificar dissabte amb la victòria sobre el Badalona (3-2). El Lleida ha sumat 10 punts dels últims 15 que ha disputat, la qual cosa li ha permès sortir de la zona de descens, encara que només està tres punts per sobre, a pesar que ha escalat fins al lloc 11.

El Lleida es manté en la idea que són objectius prioritaris la incorporació d’un davanter i d’un mig centre defensiu i amb caràcter i, encara que inicialment des del club es va assegurar que també es buscava un jugador de banda i un defensa, o qualsevol jugador interessant que pogués oferir el mercat, ara, després de les dos victòries que ha encadenat l’equip, si es manté aquesta bona trajectòria és més que probable que hi hagi menys moviments. Cal tenir en compte que cada entrada suposarà una sortida. De moment, el club ja ha rescindit Saballs i ha prescindit dels serveis del Turu Flores, que continua negociant la seua rescissió.

També aquesta setmana el club decidirà qui ocupa la plaça de segon entrenador que ha quedat vacant arran de la destitució d’Horacio Hernán Melgarejo. El més ben posicionat és Gerard Albadalejo, l’actual entrenador del Lleida B i que ja havia ocupat aquest càrrec amb Imanol Idiakez i Toni Seligrat com a tècnics.

El Lleida afronta ara un mes de gener decisiu en el qual s’enfronta de manera consecutiva a tres rivals directes en la lluita per la permanència. Dissabte vinent visitarà l’At. Llevant (16.00 h), mentre que el dia 21, també dissabte, jugarà al camp de l’Hospitalet (17.00 h), i tancarà el mes al Camp d’Esports davant del Prat.

Si el Lleida Esportiu tira endavant aquests partits, s’atansarà a les posicions altes de la classificació.

La Federació Catalana de Futbol (FCF) treballa, conjuntament amb la Generalitat, els ajuntaments i els clubs, en l'elaboració d'una normativa que permeti expulsar de les instal·lacions esportives els espectadors que no tinguin un comportament correcte. Serà un complement de les campanyes antiviolència que ja impulsa l'FCF, que presideix el lleidatà Andreu Subies. "Està pensat especialment per a l'esport formatiu, perquè la prioritat és protegir el nen, que l'únic que vol és jugar a futbol", explica Subies.“Ara, quan hi ha un problema de comportament a les grades, es truca als Mossos. Treballem perquè cada persona que creui la porta d’una instal·lació esportiva sigui conscient que ha de tenir un comportament correcte o serà expulsat si no es comporta cívicament”, va dir.Subies fa una valoració positiva de les campanyes contra la violència. “Estem fent un estudi i recopilant dades, però notem que han baixat les expulsions i les targetes i l’agressivitat és cada vegada més puntual” (en el moment de l’entrevista, no s’havia produït encara l’agressió a un àrbitre en un partit de juvenils).Subies va visitar uns dies abans de la seua mort el president de l’Atlètic Segre, Ramon Farrús. “Ha estat un Nadal dur per al futbol lleidatà. Va morir un entrenador, Manu Orpella. Després, Farrús, amb el qual tenia una gran relació, i després, el jugador del Balaguer Yerai Darias.”Subies també va visitar a l’hospital Arnau de Vilanova el jugador del Lleida Marc Resa, la recuperació del qual celebra. “El treball de l’FCF també és tenir aquesta proximitat”, afegeix.