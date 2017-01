Cervera busca atenuants

Obre expedient per l’agressió del seu jugador juvenil a l’àrbitre i diu que els companys asseguren que el col·legiat el va anomenar “subnormal” || El cas podria acabar a Antiviolència de la Catalana

El cas de l’àrbitre J.B.I., agredit per un jugador juvenil dissabte passat a Vilanova de la Barca durant el partit entre l’Escola de la Noguera i el Cervera B, podria acabar també a Antiviolència de la Federació Catalana de Futbol a la seu central de Barcelona, segons van informar a aquest diari fonts federatives. Per la seua part, la junta directiva del Cervera es va reunir ahir per analitzar el cas i va acordar obrir expedient sense prendre cap mesura contra el jugador P.P.F. perquè, segons els companys, el col·legiat l’hauria insultat durant el partit.Així ho va afirmar ahir el