“Vull tornar-hi més preparat”

Isidre Esteve va tornar ahir del Dakar pensant ja en una edició del 2018 “on hem de ser més competitius” || “El coixí ha estat un èxit i ara s’obre una nova etapa per a mi”, va indicar

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Isidre Esteve va arribar ahir a Barcelona després de participar en el Dakar, la seua prova fetitxe, vuit anys després d’una estrena en cotxes amb un molt mal record. Aleshores la seua tornada a casa va ser molt diferent, ja que, encara que ho va fer sent el segon paraplègic a acabar el raid, les llargues hores al volant li van provocar unes ferides molt greus que van necessitar un any i mig de repòs. “Si m’haguessin preguntat com m’hauria agradat tornar d’aquest Dakar, hauria dit tal com he tornat. Ha estat la tornada somiada”, va assenyalar el lleidatà a