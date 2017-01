El Vila-sana se situa per primer cop líder a la Lliga

Va derrotar el Girona, amb què està empatat

El CH Vila-sana, que afronta la tercera temporada consecutiva a la Primera Nacional Catalana, l’avantsala a l’OK Lliga femenina, va fer aquest diumenge passat un pas més en l’objectiu d’ascendir a la màxima categoria amb la gran victòria sobre el Girona, per 5-3, un triomf que li permet liderar la categoria per primera vegada en la seua història. Les lleidatanes, acompanyades per més de 400 espectadors, van donar bon compte d’un dels principals favorits a l’ascens i tanca la primera volta al capdavant de la taula. “L’equip ha estat fantàstic. Aquesta temporada estan molt forts i ho estan demostrant en