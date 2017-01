Marc Nierga, feliç amb el debut en què va marcar i l’equip va guanyar a domicili

El davanter del Lleida Esportiu Marc Nierga va acabar el partit davant de l’Hospitalet molt satisfet per doble motiu: la victòria per 2-3 i la bona actuació individual acompanyada a més de la seua estrena golejadora en el debut amb la samarreta blava. Segons el jugador d’Olot, respon al fet que “el Lleida m’ha fet molta confiança des del primer dia que vaig arribar i estic molt content en general”.

Nierga, que ha sigut el primer i fins ara únic reforç de l’equip en aquest mercat hivernal, va assegurar diumenge després de la primera victòria a domicili del Lleida en tota la temporada que “hem treballat molt bé tot l’equip. Hem corregut moltíssim i al final hem tingut la nostra recompensa”.

El futbolista gironí va voler destacar les dificultats d’un partit que es va resoldre in extremis gràcies al xut amb l’esquerra de Doncel. “El camp era complicat perquè amb tot l’aire que feia dificultava la manera de jugar i t’exigeix treballar molt. Però vam tirar de casta perquè sol ser molt difícil remuntar un partit en aquesta categoria i més fora de casa on és molt complicat guanyar.”

Nierga va agrair haver estat titular en els primers minuts que disputava amb la samarreta del Lleida. “Millor no em podien haver acollit. Ha sigut genial perquè l’equip s’ha portat molt bé amb mi. Per la meua part he vingut a sumar i a aprofitar els minuts que em doni l’entrenador.”

El tècnic blau Gustavo Siviero es va referir a Nierga divendres passat durant la compareixença prèvia al partit a l’Hospitalet com un jugador que els donaria molt gràcies a la seua polivalència i característiques, una cosa que el mateix jugador va reconèixer que és part de les seues qualitats.

“Puc jugar en moltes posicions, de mitjapunta, més tirat a la banda, però jo m’adapto on em posi l’entrenador. Vull ajudar l’equip amb gols, però també amb treball i constància.”

La plantilla del Lleida va descansar ahir i avui tornarà als entrenaments per preparar el pròxim partit. L’equip rebrà dissabte la visita del Prat, a partir de les 18.00 hores, i compta amb les baixes per lesió de Toño Vázquez i Mia Guasch.