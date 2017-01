Simeón torna a l’Actel Lleida

El base valencià es va desvincular ahir del Marín adduint “problemes personals” || Ja té un acord amb el club lleidatà i només falta la firma del contracte per fer oficial el fitxatge

José Simeón tornarà a l’Actel Força Lleida en les pròximes hores per ser un dels bases fins a final de temporada, després que el valencià es desvinculés ahir del seu actual club, el Marín gallec, un dels equips que ocupen la zona baixa de la taula i on no ha acabat de trobar-se còmode aquest curs. De fet, l’Actel Lleida ja li va remetre ahir el contracte i només falta que el torni firmat, a part que el Marín doni de baixa el base a la Federació Espanyola, indispensable perquè pugui tornar a vestir la samarreta negra.Simeón, que va formar