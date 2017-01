Dos fitxatges més, a prop

El Lleida negocia amb el Llorca les cessions del central Mikel Fernández i el mig Haritz Albisua || L’extrem Eizmendi, que interessava, al Pontevedra

El Lleida Esportiu negocia les cessions del defensa central Mikel Fernández i el migcampista defensiu Haritz Albisua, dos jugadors bascos de 24 anys que pertanyen al Llorca, on s’ha de recordar que hi ha tres exjugadors blaus com són Molo, Manu Onwu i Urko Arroyo.

El director esportiu del Lleida, Jordi Esteve, ja fa una setmana que negocia amb el club murcià i tots dos futbolistes per aconseguir que recalin al Camp d’Esports en aquest mercat d’hivern. Amb ells serien tres els reforços després de Nierga.

Mikel Fernández (Bilbao, 20-1-1993) és un central dret bastant complet format al planter de l’Athletic, amb bon joc aeri, al qual alguna lesió el va privar de tenir més continuïtat quan va estar al filial bilbaí, llavors entrenat pel Cuco Ziganda.

Després va recalar dos temporades (2014-2016) al Toledo, on va coincidir en la primera amb el defensa del Lleida Toño Vázquez. Aquest estiu va firmar pel Llorca.

Per la seua part, Haritz Albisua (Soraluze; Guipúscoa, 1-10-1992) és un espigat migcampista defensiu d’1,90 metres, que va destacar en el Barakaldo i que es va emportar el tècnic basc Iñaki Alonso al Llorca, però al ser destituït l’entrenador, pretès en el seu dia pel Lleida, no ha tingut minuts a l’equip murcià. Albisua va arribar a enfrontar-se amb el Barakaldo al Lleida en els play-offs d’ascens de la temporada passada.

El Lleida també estava interessat en l’extrem de l’Albacete Eneko Eizmendi, però finalment la seua destinació serà el Pontevedra. La direcció esportiva busca un jugador de banda, però no és prioritari per al club, al contrari del que opina el tècnic Gustavo Siviero, que així ho va dir públicament divendres passat.

L’opinió del club sempre ha estat que feia falta un central i un migcampista defensiu amb caràcter per dotar de més solidesa el bloc.

I és que aquesta temporada les victòries del Lleida estan sent molt cares ja que arriben encaixant gols, i són en aquest aspecte el cinquè equip que més encaixa del grup. Sense anar més lluny, diumenge passat a l’Hospitalet l’equip blau va haver de marcar tres gols per emportar-se al final in extremis la victòria.

Lleida B i Balaguer juguen avui el partit ajornat per Yerai



El Lleida B rep avui el Balaguer (Gardeny, 20.30), en un partit que va ser ajornat per la mort en accident la matinada d’Any Nou del jugador de la Noguera Yerai Darias, que va vestir les dos samarretes.