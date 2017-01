“Per a mi és com tornar a casa”

Simeón va passar ahir la revisió mèdica i va firmar un contracte fins a final de temporada || “Quan me’n vaig anar sabia que tornaria, però no pensava que fos tan aviat”, va reconèixer el base valencià

José Simeón ja és oficialment nou jugador de l’Actel Força Lleida després de signar ahir un contracte fins a final de temporada. El base valencià, que ja tenia un acord amb el club lleidatà supeditat a la seua desvinculació del Marín (com va anunciar ahir SEGRE), que va aconseguir aquest dilluns, va arribar ahir a Lleida per passar la revisió mèdica i aquesta tarda ja s’entrenarà amb l’equip, que va deixar precisament l’estiu passat després de quatre temporades. “Tornar al Força Lleida és com tornar a casa. Quan me’n vaig anar sabia que un dia tornaria, encara que no pensava