El Lleida Esportiu fa fora tres jugadors més

REDACCIÓ Actualitzada 26/01/2017 a les 14:01

Es tracta de Cristian Alfonso, Guillem Martí i Carlos Indiano

El Lleida Esportiu ha anunciat aquest dijous que ha rescindit el crontracte a Cristian Alfonso, Carlos Indiano i Guillem Martí. Podrien no se les últimes baixes, si és que com tot sembla indicar, hi ha més incorporacions.



Aquests tres jugadors que abandonen el club s'afegeixen a Turu Flores i a Adrian Savalls com a víctimes del mal primer tram de lliga dels blaus



Les tres noves baixes a la plantilla del Lleida es produeixen el dia després de l'anunci de l'acord per a les incorporacions com a cedits del defensa central Mikel Fernández i del migcampista defensiu Haritz Albisua.