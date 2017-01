Mikel i Albisua, a punt per jugar

El Lleida aconsegueix les cessions dels dos jugadors del Llorca, que avui ja s’entrenaran i estaran a disposició de Siviero davant del Prat || El pròxim reforç a arribar podria ser un jugador ofensiu

El defensa Mikel Fernández i el centrecampista Haritz Albisua, tots dos de 24 anys i procedents del Llorca, ja s’entrenaran avui amb el Lleida Esportiu i estaran a disposició del tècnic Gustavo Siviero per al partit de dissabte al Camp d’Esports davant del Prat (18.00). Aquestes dos noves incorporacions, que arriben en qualitat de cedits fins al 30 de juny, s’uneixen al fitxatge del davanter Marc Nierga, però no seran els únics reforços a arribar i, a més, el club anunciarà avui diverses baixes per donar cabuda als nous. Entre els candidats a sortir, a banda de Martí, hi ha