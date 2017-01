“Simeón serà un revulsiu per a nosaltres”

Comenge destaca que el fitxatge del valencià “és una perla que ens ha donat el mercat” || El jugador va dir que “vinc sense cap pressió”

José Simeón va obrir ahir la segona etapa a l’Actel Força Lleida amb la presentació oficial i el primer entrenament sota les ordres de Borja Comenge, que va considerar el seu fitxatge com “una perla que ens ha donat el mercat per tancar, espero, la plantilla. Al final hem estat afortunats de poder fitxar un jugador com José, que serà un revulsiu per a nosaltres per l’aire fresc i l’energia que ens pot aportar”. El tècnic de l’Actel va apuntar que amb l’arribada del base valencià “el dibuix de l’equip serà més pròxim a quan teníem Sans que a Rupnik