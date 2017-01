El Lleida derrota el Prat (2-0)

Arnau i Òscar Rubio marquen i encadena cinc jornades sense perdre i la quarta victòria en el Camp d’Esports

El Lleida segueix fort en el Camp d’Esports, manté la seua bona ratxa a la Lliga i suma tres punts més després d’haver derrotat aquesta tarda el Prat (2-0). L’equip de Gustavo Siviero ha aconseguit amb solvència la seua quarta victòria consecutiva a casa i firma cinc jornades sense perdre, en les que ha sumat 13 dels 15 punts en joc, amb el que s’ha allunyat de la zona baixa de la classificació.

El Lleida no ha patit davant del Prat i Arnau, en el minut 24 i Òscar Rubio en el 32, han anotat els gols del triomf, en tots dos casos amb assistència de Marc Nierga, un dels fitxatges del mercat d’hivern. Els altres dos reforços, Mikel Fernández i Albisua, han debutat com a titulars.

L’equip lleidatà s’ha mostrat més sòlid, ha aconseguit mantenir la seua porta a zero i no ha patit davant d’un rival que ha creat perill, però ha topat a tota hora amb una defensa que no ha comès errors i la solvència de la meta Álvaro Campos.

Amb aquesta victòria el Lleida suma 31 punts. El pròxim partit el jugarà en el camp de l’Espanyol B.