El Sícoris tanca amb superàvit i cobrirà tres pistes de pàdel

Va tenir uns guanys de 63.000 euros i preveu invertir-ne gairebé 60.000 en obres

El Sícoris Club va presentar ahir un balanç positiu de l’últim exercici a l’assemblea ordinària de socis, que va aprovar sense problemes els comptes, passats i futurs, així com la inversió per obres que l’entitat té previst emprendre durant la temporada en curs per millorar les instal·lacions.El club, que des de fa any i mig presideix Eduard Abella, ha aconseguit, per tercer exercici consecutiu, tancar amb superàvit, aquesta vegada de 63.000 euros, després de presentar uns ingressos de 1.799.000 euros i unes despeses de 1.736.000. L’any anterior, els comptes van mostrar uns guanys al voltant dels 35.000 euros i el