Lleida serà seu del Mundial femení de 2021

La candidatura estatal, de la qual forma parteix la capital del Segrià juntament amb Granollers, Barcelona, Badalona, Tarragona i Castelló, ha estat triada a París, imposant-se a la d’Hongria

L’alcalde de Lleida Àngel Ros i la resta de representants de la candidatura quan es va presentar fa un any a Granollers.

El Consell de la Federació Internacional d’Handbol (IHF, per les seues sigles en anglès), ha atorgat l’organització del Campionat del Món d’Handbol Femení 2021 a la candidatura presentada per la Real Federación Española d’Handbol (RFEBM) de la qual forma part Lleida amb el pavelló municipal Barris Nord com a escenari dels partits.

D’aquesta manera, Espanya organitzarà per primera vegada en la història una cita femenina d'aquestes característiques; una candidatura que, sota el lema #SheLovesHandball, presenta un sòlid projecte organitzatiu amb sis seus definides: Castelló, Tarragona, Lleida, Granollers, Barcelona i Badalona.

El president de la Real Federación Española d’Handbol, Francisco Blázquez, i el president del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, han encapçalat la candidatura espanyola a l’Hotel Pullman de París. Ambdós han estat acompanyats per l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral i Antigas, i algunes de les llegendes de l’handbol espanyol com Marta Mangué, Iker Romero o David Barrufet.

La candidatura de la Real Federación Española d’Handbol estableix que el XXV Campionat del Món d’Handbol Femení es disputarà entre el 2 i el 19 de desembre de 2021.