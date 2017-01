Contundent triomf del Villart Logístic sobre l’Irun

Suma la segona victòria consecutiva i pressiona els líders de la categoria

Clara victòria del Balaguer Villart Logístic (4-1) sobre el Leka Enea Irun, resultat amb què les lleidatanes pressionen els colíders de la Superdivisió femenina, Cartagena i Vic. El conjunt de la Noguera va sumar la segona victòria consecutiva, mantenint les opcions d’aconseguir el títol de Lliga, davant d’un rival de la zona mitjana que amb prou feines va inquietar. Tingting Wang va obrir el partit davant Sara Martínez, a la qual va batre per un contundent 3-0, sense donar tot just opcions a la jugadora basca. La xinesa va superar la seua rival amb parcials d’11-1, 11-1 i 11-3 per