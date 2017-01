L'ICG planta cara al totpoderós Barça (4-6)

Actualitzada 29/01/2017 a les 14:07

Els de Folguera han arribat a posar-se per davant al marcador després de remuntar un 0-2

L’ICG Software Lleida ha protagonitzat tot un partidàs davant del totpoderós Barça aquest migdia al pavelló Onze de Setembre, malgrat que finalment ha acabat cedint per 4-6. Els jugadors que entrena Albert Folguera, amb un gran joc i cor, s’han sobreposat als dos gols que els blaugrana han marcat en els minuts inicials. Primer, Joan Canyelles ha retallat distàncies i abans d’arribar-se al descans el golejador Andreu Tomàs ha firmat l’empat. La segona part ha estat igual de trepidant i els locals han aconseguit posar-se per davant per primera i única vegada en transformar una falta l’argentí Darío Giménez.

El gol ha desencadenat l’eufòria entre els jugadors i el públic, en un Onze de Setembre més ple de l’habitual, però el Barça ha reaccionat i ha empatat només dos minuts després. A partir de llavors, ha imposat el seu poder i amb tres nous gols ha sentenciat el partit abans que Andreu Tomàs marqués el quart gol de l’ICG Lleida per posar el 4-6 definitiu al marcador. Amb aquest resultat, els de Folguera es mantenen amb 16 punts, a l’última plaça fora del descens, amb només un punt d’avantatge sobre el tercer per la cua i dos sobre els dos últims classificats.