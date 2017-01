Guanya l’Open d’Austràlia per cinquena

La segona edició de la prova reuneix 500 atletes i assoleix el màxim previst per l’organització || Triomfs de Ricard Pastó i Rosamari Carulla en la distància de deu quilòmetres

La segona edició de la Cursa de Sant Blai va reunir ahir 500 participants, la xifra màxima prevista per l’organització d’una cita consolidada al calendari malgrat la seua joventut. Els guanyadors en la distància llarga, de deu quilòmetres, van ser Ricard Pastó (Xafatolls) i Rosamari Carulla (Logiesport-La Guineu). Pastó va acabar amb un temps de 32:11, amb un avantatge d’1:48 respecte al segon classificat, Antoni Carulla, del Runners Balaguer; i David Jordán (Pedala.cat) va completar el podi, a 2:23 del guanyador. Al seu torn, en categoria femenina, Carulla es va imposar amb un crono de 38:04, al davant de Gemma Bonjorn (Track), que va finalitzar a 2:43 de la campiona. La tercera plaça va ser per a Núria Duch (Multibike Lleida), a 3:31 de Carulla. A la prova de 5 km, la victòria en categoria masculina va ser per a Ahmed Hfairi (Truga Esports), amb un temps final de 17:37, 21 segons més ràpid que Agustí Codina (Trassera Sibis Advocats Manresa), amb Guillem Farran en tercera posició a 25 segons. En categoria femenina, el triomf va ser per a Sandra Borda (Xafatolls), amb un crono de 22:31, seguida de Laia Sisquella (Truga Esports), a 1:43, i de María de los Ángeles Castillo (Los Chispis), a 2:02. La prova del Palau d’Anglesola va col·laborar amb la campanya Stargardt Go, projecte d’investigació per a malalties degeneratives de la retina.