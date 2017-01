Marc Márquez: "Les sensacions no han estat dolentes"

Estrena la pretemporada de MotoGP amb el primer dels entrenaments a Sepang

Marc Márquez, actual campió mundial de MotoGP, va indicar que "les sensacions" de la primera jornada d’entrenaments de pretemporada al circuit de Sepang no havien estat dolentes.

"La sensacions d’avui no han estat dolentes, tenint en compte que el primer entrenament després de les vacances és una mica exigent tant per al pilot com per a l’equip", va assenyalar en declaracions distribuïdes pel seu equip.

Márquez, que va fer el novè millor temps, va explicar que havien provat dos motos amb configuracions diferents del motor, i que s’havien centrat principalment en una d’elles, treballant en l’electrònica, la geometria, la posada a punt i altres.

"Hem recollit molta informació i ara continuarem treballant. També hem decidit aprofitar la situació quan ha començat a ploure i hem completat algunes voltes en moll. Tenim ganes de tornar a entrenar en sec aquets dimarts, per entendre millor i explotar el potencial de la nostra moto", va afirmar.

El seu company Dani Pedrosa, tretzè en acabar la jornada, va indicar que "bàsicament" havien "tornat a familiaritzar a la moto, la pista, els pneumàtics, i he rodat per primera vegada al nou asfalt de Sepang".

Igual com Márquez van treballar amb dos configuracions diferents del motor encara que es van centrar en una. "També hem tingut l’ocasió de rodar en moll i recollir informació valuosa. Esperem que demà no plogui; crec que podrem aprofundir més en les proves, ja que només ha estat el primer dia," va postil·lar.