Gespa impagada

L’empresa Royalverd reclama que encara no ha cobrat els 600.000 euros per la renovació de la gespa del Camp d’Esports || La Paeria diu que treballa per solucionar un “problema burocràtic”

L’empresa Royalverd encara no ha cobrat els 600.000 euros que li corresponien per portar a terme l’obra de renovació de la gespa al Camp d’Esports i no descarta emprendre mesures legals si el problema no es resol en un termini prudencial. “Sí, hi ha una demora important en el cobrament de l’obra”, admetia ahir Eudald Morera, director general de l’empresa.“Des de la Paeria, ens diuen que hi ha un problema burocràtic i que treballen per solucionar-lo”, afegia. “La realitat és que no hem cobrat”. Royalverd hauria d’haver percebut la totalitat dels diners, 600.000 euros, tot just finalitzar l’obra, que es