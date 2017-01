Marc Márquez: "Estic segur de que pas a pas millorarem"

Marc Márquez, actual campió mundial de MotoGP, va afirmar, després de la segona jornada d’entrenaments de pretemporada al circuit de Sepang, que està "segur de què pas a pas" millorarà.

"Hem començat el test al migdia, una mica més tard, com la resta de pilots, a causa de les condicions de la pista i en general, ha estat un dia de reptes", va dir Márquez en declaracions distribuïdes pel seu equip.

"Hem passat molt temps al box treballant per solucionar algunes qüestions menors. No és un problema perquè estem en la pretemporada i és millor treballar i solucionar aquests assumptes ara però, com és normal, porta el seu temps", va explicar el català.

Márquez va apuntar que tenen "molta feina per fer per trobar una bona posada al punt per a la moto i l’electrònica". "Dit això, el nostre ritme no ha estat dolent i esperem que demà continuem evolucionant en aquest aspecte i també en la velocitat", va comentar.