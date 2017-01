Solidaritat amb els ‘sense recursos’ del futbol targarí

Els clubs s’uneixen a la campanya de la Fundació d’Eusebio Sacristán || Per cada parell de botes que comprin, se’n regalarà un als necessitats

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La UE Tàrrega i l’Escola de Futbol de Tàrrega s’han adherit a la campanya L’equip solidari que promouen la Fundació de l’exblaugrana i actual tècnic de la Reial Societat Eusebio Sacristán i la marca esportiva catalana Gedo, amb l’objectiu que cap persona sense recursos no es quedi sense jugar a futbol.La marca es compromet que per cada parell de botes i per cada pilota que adquireixi un dels més de 400 futbolistes de la ciutat entregarà un altre parell a una família sense recursos. “El destinatari pot ser de la mateixa ciutat”, va explicar el responsable de Gedo, Ricard Vega.