El Lleida Esportiu va aprofitar, tal com estava previst, fins a l’últim moment del mercat hivernal, que es tancava ahir a les 18.00 hores, per incorporar l’extrem procedent del Llorca Javi López, un ex-Primera divisió de 28 anys que es converteix en el quart i últim reforç per al que queda de temporada. El Lleida ha canviat la columna vertebral de l’equip amb quatre altes (el defensa Mikel Fernández, el centrecampista Haritz Albisua i els davanters Marc Nierga i Javi López) i sis baixes (Turu Flores, Adrián Saballs, Indiano, Martí, Cristian Alfonso i Fran Moreno). Javi López, la tercera incorporació