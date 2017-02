San Miguel renova amb el Força Lleida molt a la baixa

Firmarà per tres temporades per molt menys de la meitat del que aportava

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’Actel Força Lleida i San Miguel seguiran junts, però per una quantitat molt per sota de la que la firma cervesera havia estat aportant en els últims anys. Les dos parts van segellar aquesta setmana un acord, pendent únicament de la firma, que tindrà una durada de tres temporades, la present i dos més, i per un import que, si bé no ha transcendit, suposarà una important retallada respecte a al contracte anterior. San Miguel havia aportat fins a la passada campanya, quan va expirar l’acord, 80.000 euros per temporada, abonats en dos terminis, una xifra que ara es reduirà