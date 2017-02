Tres cotxes lleidatans, al Panda Raid

Els equips participaran al saló Lleida Ocasió per promocionar la cursa solidària del Marroc i recaptar material escolar

Tres parelles d’aventurers de la ciutat Lleida promocionaran al saló Lleida Ocasió la 9a edició de la cursa solidària Panda Raid 2017, que es disputarà del 4 a l’11 de març al Marroc amb la presència de 300 vehicles.L’equip Panda Raid Lleida està format per Abel Castells (que prendrà part en la prova per segona vegada) i Patri Muñoz, que faran l’aventura solidària amb un Seat Marbella del 1988; Jonatan Garcia i Marta Palau, que pilotaran un Marbella del 1997, i Víctor Ler i Roger Monells, que afrontaran el repte amb un Marbella del 1993 amb la finalitat principal d’aportar material escolar a diferents centres educatius del país nord-africà.El Panda Raid tindrà la sortida oficial el 4 de març a Madrid i finalitzarà l’11 de març al desert de Marrakech, després de recórrer 7 etapes i 3.000 quilòmetres per tot el Marroc, sobretot pels espais oberts del sud, i travessar territoris tan inhòspits com el desert del Sàhara i l’Àtlas.Com a requisits bàsics, els participants han de viatjar amb un cotxe de més de 20 anys, portar material escolar (uns 20 kg) i guiar-se per aquesta ruta només amb una brúixola, els mapes i el llibre de ruta que lliura l’organització.Cadascun dels tres vehicles lleidatans portarà un localitzador via satèl·lit, per tal que es pugui seguir el seu recorregut en directe via web. A l’estand del Panda Raid Lleida del saló Lleida Ocasió es podrà veure el Marbella del 1988 de la parella formada per Abel Castells i Patri Muñoz, que estarà totalment equipat per afrontar el repte solidari.Durant els tres dies del saló, la resta de components del Panda Raid Lleida també serà presents a la fira per tal d’oferir informació sobre el raid i aconseguir aportacions voluntàries dels visitants o de les empreses interessades.Lleida Ocasió tindrà lloc del 3 al 5 de febrer als pavellons 3 i 4 de Fira de Lleida.