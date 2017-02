“Vull mostrar el meu millor nivell al Lleida”

L’ex-Primera Javi López diu que hi ha un “equipàs” per aspirar encara a l’ascens

El davanter Javi López (Màlaga, 20-4-1988), que va arribar a disputar onze partits a Primera divisió amb el Màlaga i va marcar dos gols a la màxima categoria, es va mostrar ahir contundent durant la seua presentació a l’assegurar que “vull mostrar el meu millor nivell aquí”, mentre que va afirmar que el Lleida compta amb “un equipàs” i que encara té temps per aspirar a l’ascens.El jugador procedent del Llorca, que ha firmat fins al juny del 2018, va assenyalar que “pel que he vist en el meu primer entrenament, hi ha un equipàs, i amb aquest equip es