El Cadí crida l’afició per tornar a guanyar

Ha perdut tres dels quatre partits jugats a la segona volta

El Cadí la Seu confia en el suport de la seua afició per guanyar aquesta tarda (19.45) l’Al-Qázeres i trencar així la mala ratxa de resultats, sobretot a casa, on no guanya en el que va d’any. Un triomf seria vital perquè les jugadores que dirigeix Joan Carles Pié s’allunyessin una mica més de les posicions de descens –ara té tres victòries de marge– i s’enganxessin de nou a la lluita per classificar-se per al play-off pel títol –el separen només dos triomfs.L’equip urgellenc només ha estat capaç de guanyar un partit dels quatre que ha disputat de la segona