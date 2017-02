La Cursa de la Serra triomfa a Puigverd

© La Cursa de la Serra va comptar amb diverses carreres infantils, a banda d’altres activitats per als petits.

La Cursa de la Serra es va estrenar ahir amb més de 550 participants en totes les seues categories, malgrat que la climatologia no va acompanyar amb vent i pluja intermitent. La cita, hereva de la Cursa del Carnestoltes de Puigverd, va comptar amb circuits de 6 i 10 km a banda de celebrar-se una caminada popular i diverses carreres infantils. En la prova llarga, Cristián Catalá (Maiparem Alcarràs) es va proclamar campió seguit per Jacob Viladoms (CA Borges) i Xavi Costa (Xafatolls). En la categoria femenina, la guanyadora va ser Núria Ribalta (Xafatolls), Elisa Lladós (Clos Pons Thai Runners) i Maite Rodríguez (UE Boxdentrail) van completar el podi. En la carrera de 6 km, els campions van ser Xavi Marquès (Esports Truga), Josep Maria Viola (Logisport) i Sergi Bernaus (Esports Truga-Fondistes Cervera) en categoria masculina i Laia Resa (Xafatolls), Natàlia Bernat (Runners Balaguer) i Patricia Ayala (AE Ekke) en la femenina. La cursa, organitzada per l’Associació Esportiva Cultural Puigverd de Lleida, va començar i acabar a la zona esportiva de Puigverd. Les infantils es van celebrar al camp de futbol de la localitat.